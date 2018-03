Slednji leta 2015 ni želel obtožiti Weinsteina, bogatega donatorja demokratske stranke, po obtožbi italijanske manekenke, da jo je otipaval in želel zmamiti v sobo. Policija je na skrivaj posnela njegovo priznanje, tožilec pa se je izgovarjal na pomanjkanje dokazov in da se policisti niso najprej posvetovali z njim, preden so Weinsteina posneli.

Potem, ko se je lani sprožil plaz podobnih obtožb proti Weinsteinu (in številnim drugim), so se newyorški detektivi znova podali na delo in oživeli primer Paz de la Huerte, ki trdi, da jo je Weinstein leta 2010 dvakrat posilil. Šli so v Pariz in Los Angeles, zbrali izpovedi žrtve in prič, zbrali telefonske, finančne in zdravstvene podatke ter nanizali priče, ki so pripravljene stopiti pred veliko poroto.