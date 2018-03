Nogometaši Olimpije so s tretjo spomladansko zmago v nizu povišali prednost pred Mariborom na štiri točke. Po Celju in Gorici je v Stožicah visoko padel Aluminij. Pestri dnevi pa minevajo v pisarni ljubljanskega prvoligaša. Predsednik kluba Milan Mandarić je po tiskovnem predstavniku Tilnu Trotovšku odpustil še tehničnega vodjo Josipa Kovačevića. Trener Igor Bišćan je tako kot vsi njegovi predhodniki ves čas na prepihu, a ga za zdaj rešujejo učinkovite predstave na igrišču. Olimpija bo ob koncu tedna gostovala v Kranju, Maribor bo igral z Ankaranom.

CELJE – GORICA 2:0 (1:0)

Goričani že šest tekem zapovrstjo niso zmagali. Močno oslabljeni brez devetih standardnih igralcev iz prve postave so bili brez možnosti tudi v Celju, ki je povedlo že v četrti minuti. Prvega gola v sezoni se je razveselil Luka Kerin, ki je natančno meril z roba kazenskega prostora. Novogoriški vratar Januš Štrukelj, ki je zamenjal poškodovanega Grega Sorčana, je imel obilo dela tudi v nadaljevanju, saj Goričani sploh niso resneje zapretili. Domačemu trenerju Dušanu Kosiču nista ponagajali niti menjavi v prvem polčasu, ko sta morala zaradi poškodb z igrišča Tadej Vidmajer in Kerin. Celjani so tekmo odločili v 66. minuti, ko se je Jucie Lupeta pognal proti goriškim vratom, žogo pa je v lastno mrežo poslal Alen Jogan. »Slabo smo začeli in nismo bili kompaktni. Šele po dvajsetih minutah smo zadihali, a na koncu si kaj več od poraza nismo zaslužili,« je rekel goriški trener Miran Srebrnič.

OLIMPIJA – ALUMINIJ 5:1 (2:1)

Olimpija je prvič v sezoni zabila pet golov in z igrivo predstavo pometla z Aluminijem. Kidričani so pokazali zobe le v prvem polčasu, v nadaljevanju pa je Ljubljančanom uspel najboljši polčas v sezoni. Olimpija je ob visoki zmagi zapravila še kup zrelih priložnosti in navdušila z visokim ritmom igre. Z dvema goloma se je proslavil Leon Benko, ki je pred tem nazadnje zadel maja lani. Ljubljančani so še dvakrat zatresli okvir vrat in z odigrano tekmo več na prvem mestu pobegnili Mariboru za štiri točke. Za primerjavo – Aluminij je nedavno gostoval v Ljudskem vrtu in iztržil remi brez golov, v Stožicah pa je razpadel proti razigrani Olimpiji. »Presenetil nas je zadetek Aluminija iz edine priložnosti, a smo ob pravem času znova povedli. Štiri točke naskoka ne pomenijo veliko. Menjave funkcionarjev? To je bil šok, saj so odšli ljudje, ki jih imamo radi,« je dejal trener Olimpije Igor Bišćan.