Direktor podjetja Upra-stan Jure Lisica je prvi upravnik, ki je včeraj povsem direktno spregovoril o tem, kako upravniki od dobaviteljev in izvajalcev del prejemajo nezakonite provizije v škodo etažnih lastnikov. »Po profesiji sem finančnik, zato sem revidiral poslovanje našega podjetja in ob primerjavi s konkurenco hitro ugotovil, da dobičkov, ki jih prikazujejo drugi upravniki, ni mogoče ustvariti samo s storitvami upravljanja,« je pojasnil in zatrdil, da je do takšnih dobičkov mogoče priti le prek nezakonitih provizij na račun stanovalcev.