11.093. skok s padalom Irene Avbelj na evropskem prvenstvu v Kikindi 24. avgusta 2011 je bil za našo najuspešnejšo padalko skoraj usoden. Šest let in pol po nesreči in štiri leta po vloženi tožbi zoper njenega delodajalca (Republika Slovenija, ministrstvo za obrambo) je Avbljeva končno dočakala tudi sodno zadoščenje in potrditev, da za nesrečo ni bila kriva sama, da je šlo za delovno nesrečo in da je upravičena do odškodnine. Tako je namreč odločil Dušan Medved, sodnik delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, kamor je Avbljeva naslovila tožbo. Sodba sicer še ni pravnomočna