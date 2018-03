Nagrada, ki jo je organizacija Green Destinations podelila prvič, predstavlja priznanje za izjemne dosežke na področju trajnostnega turizma. Strokovna žirija je med 100 najbolj trajnostnih destinacij leta 2017 izbrala 32 finalistov, med katere se je uvrstila tudi Slovenija, z Ljubljano in Podčetrtkom, danes pa je postala ena od desetih nagrajenk.

Ob nagradi Sustainable Destinations 2018 Top 100 Best of the Planet-Best of Europe za svoje vodilno mesto na področju trajnostnega turizma v Evropi je Slovenija hkrati postala ena od šestih najboljših trajnostnih destinacij na svetu in najboljša v Evropi, so sporočili s Slovenske turistične organizacije (STO).

Osnova za oblikovanje petzvezdičnih doživetij

Z oblikovanjem Zelene sheme slovenskega turizma, v katero je vstopilo že skoraj 60 deležnikov, so po njenih besedah »storili velik korak do realizacije tega cilja«. S to shemo spodbujajo oblikovanje inovativnih in avtentičnih produktov, s katerimi uresničujejo obljubo znamke I feel Slovenia.

»Ohranjena narava, ki jo turisti izpostavljajo kot najpomembnejši element odločitve za obisk Slovenije, predstavlja ključni potencial za turizem in je osnova za oblikovanje petzvezdičnih doživetij,« je dodala Pakova.

STO, ki je razvila Zeleno shemo slovenskega turizma in jo vodi, je na borzi ITB Berlin za promocijski video Feel Pure Love ter publikacijo Doživetja kulture v okviru nagrad The Golden City Gate prejela drugo nagrado.

Podelitev so organizirali Green Destinations, TravelMole, ITB Berlin in deset globalnih vodilnih organizacij in mrež na področju trajnostnega turizma, saj želijo izpostaviti uspešne zgodbe, izmenjati dobre prakse in pripomoči k nadgradnji in izboljšanju stanja v turizmu. S tem nameravajo posamične destinacije spodbuditi k še večji zavezanosti trajnosti, kar bi pozitivno vplivalo tako na lokalno prebivalstvo kot turiste, so še zapisali v STO.