Kako je prišlo do prepira med znanim kočevskim bodibilderjem in občinskim svetnikom Sašem Petkom in poskusa uboja obtoženim Martinom Brezarjem? Kje se je prepir sploh začel in zakaj? Kdo je bil v prepiru glasnejši, kdo agresivnejši, kdo je prvi napadel? Kdaj sta se srboriteža iz lokala Osterman v noči na 1. oktober preselila na teraso? Kdo je kaj videl in kdo je bil poleg?

To so vprašanja, na katera skuša odgovoriti sodni proces proti 25-letnemu Martinu Brezarju, ki naj bi 1. oktobra malo po polnoči na terasi omenjenega lokala z nožem zarezal Petku v trebuh, tako da je ta imel precej sreče, da je sploh preživel. Dogajanje skušajo osvetliti številne priče, a je njihov spomin luknjičav, v preiskavi povedo nekaj, na sojenju drugo, policiji pa spet nekaj tretjega. Ali pa ena priča o nečem pove nekaj povsem drugega kot druga priča.

Nazadnje je sodnik Marko Češnovar najprej predvajal zvočna posnetka zaslišanja dveh deklet, ki sta bili usodno noč v družbi s Petkom in še enim prijateljem. Skupaj so prišli na zabavo, skupaj so se vmes odpeljali v Ribnico in skupaj bi se morali odpeljati. »Šla sem do Saša in mu rekla, da gremo domov. Samo po terasi sem se sprehodila in se obrnila ter že videla, kako visi na ograji. Bil je zaboden. Jaz sem ga, ker sem bila trezna, s prijateljevim avtom peljala na urgenco,« je pripovedovala priča Maša. Da so prej sedeli v separeju v lokalu, da sta se Petek in Brezar (ki ga je takrat prvič videla) prepirala tudi za točilnim pultom, je prav tako vedela. Kako sta odšla na teraso (Petek je sam pričal, da ga je on odvlekel tja), pa ni videla, češ da je šla ravno takrat na stranišče. Ko ji je sodnik Češnovar rekel, naj se obrne in pogleda obtoženega, je rekla, da se ji ne zdi znan. Oba (priča in obtoženi) sta se nato nasmehnila.

Tudi priča Maja pri opisovanju dogodkov ni bila najbolj natančna. Da je slišala »galamo«, da sta se zbadala o bicepsih in podobno. Da je Maša že v lokalu rekla, da naj gredo domov. Da je slišala zunaj prepiranje in da ni nič videla, le ko je prišla na teraso, je bil Sašo Petek že zaboden. Pa da je potem slišala cel kup govoric, tudi to, da se je Petek sam nabodel na nož, je še povedala priča Maja.

Obtoženi Brezar se do sedaj zagovarja z molkom, glede na vprašanja njegovega zagovornika Mihe Kuniča pa je razbrati, da se bo, če se bo, zagovarjal, da je šlo za samoobrambo. Glede na pričevanja očividcev bi do sedaj lahko rekli, da je do spora zagotovo prišlo, da sta bila vpletena Petek in Brezar in da je vsaj v besednem delu sodeloval še kdo. Da se je prepir nadaljeval na terasi lokala, je tudi znano. In da se je zelo hitro z vbodom v Petkov trebuh tudi končal. Sojenje pa se ne bo končalo tako hitro, saj bodo zaslišali še kup prič.