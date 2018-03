Goldinga in Fransenovo je sodišče v Folkestonu na jugu države spoznalo kriva zaradi objave in snemanja ljudi, za katere sta napačno sklepala, da so obtoženi na sojenju zaradi posilstva maja lani v Kentu, v katerem so bili nato obsojeni trije muslimani in najstnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na območju, kjer so živeli obtoženci, sta lepila tudi žaljive letake.

Sodnik Justin Barron je presodil, da sta 36-letni Golding in 31-letna Fransonova pokazala sovražnost do muslimanske vere. »Nimam nobenega dvoma, da je bil njun namen uporabiti dejstva glede primera za svoje politične cilje,« je dejal. »To je bila kampanja s ciljem opozoriti na raso, vero in imigrantski izvor obtožencev,« je dejal.

Tožilec c je izrazil prepričanje, da so v postopku dokazali, da Golding in Fransonova nista zgolj uresničevala svoje pravice do svobode govora, ampak "sta nadlegovanje na podlagi vere izvajala nad nedolžnimi člani javnosti". Izpostavil je, da so bile žrtve izpostavljene še dodatnemu stresu, ko so bili posnetki objavljeni na internetu.