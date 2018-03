»Citypark meri 53.000 kvadratnih metrov in ponuja kar 1800 parkirnih prostorov. Z več kot 120 trgovinami in lokali, ki jih oddajamo, smo največje in najmodernejše nakupovalno središče v Sloveniji,« je pojasnil Toni Pugelj, direktor Cityparka, največjega nakupovalnega centra v Sloveniji.

Treba se je prilagoditi obiskovalcem

»Želimo si, da med našimi najemniki prevladujejo ugledne in prepoznavne blagovne znamke. Naš cilj je bil in je še vedno, da v Slovenijo prvi pripeljemo čim več novih blagovnih znamk. Tako smo v zadnjem času prvi k nam pripeljali Guess Jeans, Pepe Jeans, GAP, Mango, Esprit in prvo specializirano trgovino Lego v Sloveniji.

Cilji in želje so, da najemniki pri nas ostanejo dlje časa. Nekateri so z nami že od začetka, na primer Interspar, DM, Sportina, Hervis, New Yorker in H&M. Ves čas skrbimo za to, da dodajamo novo zanimivo ponudbo za obiskovalce. Naša želja je, da so prostori in oprema trgovin in lokalov predstavljeni obiskovalcem z zadnjimi koncepti trgovin,« je prednosti trgovskega centra predstavil Pugelj.

Po dejavnosti je v Cityparku največ tekstilnih in športih trgovin, vključujejo pa tudi enega največjih Intersparov v koncernu.