Manjših stanovanj primanjkuje prav v prestolnici, bolj ko se od nje oddaljujemo, je s ponudbo drugače, tudi cene so nižje. Seveda so tu izvzeta turistična območja. Tudi prostora za oblikovanje cen je še veliko, pravijo poznavalci nepremičninskega trga. Predrag Todić, direktor agencije Nepremičnine Ljubljana, deluje na trgu že več kot dvajset let. Z njim smo se pogovarjali o prodaji in povpraševanju stanovanj in hiš po Sloveniji, o trenutni situaciji na trgu ter priložnostih, ki jih ne gre spregledati.

Ta trenutek glede tega ne morem povedati veliko, saj še ne vemo, kakšne bodo cene novogradenj, ki se bodo na trgu pojavile spomladi. Takrat se bodo oblikovale cene tako za nove kot tudi za rabljene nepremičnine.

Že nekaj časa so za kupce nepremičnin najbolj zanimivi turistični deli Gorenjske, kot so Bled, Bohinj in Kranjska Gora, ter območja ob morju. Tam se nepremičnine vedno dobro prodajajo, ne glede na stanje na trgu.

Razmerje med cenami lahko najbolje orišem na primeru primerjave cen med Ljubljano in Celjem. Čeprav je Celje oddaljeno le 45 minut vožnje iz Ljubljane in je eno večjih slovenskih mest, so cene nepremičnin tam dvakrat nižje od tistih v Ljubljani. Torej, če je v Ljubljani kvadratni meter ocenjen na 2500 evrov, je v Celju cena kvadratnega metra le približno 1500 evrov. V manjših krajih pa so cene v primerjavi z Ljubljano še bistveno nižje. Te razlike se morda zdijo velike, a so tudi logične, saj so zunaj Ljubljane tudi cene zemljišč in vzdrževanja nepremičnin nižje. Tako je običajno tudi drugje. Mi imamo nepremičninsko agencijo še v Srbiji in situacija je podobna.

To je sicer vedno odvisno od lokacije, a gledano na splošno, je večje povpraševanje po stanovanjih.

Pri stanovanjih je veliko povpraševanja tako po manjših kot tudi večjih kvadraturah. Manjša stanovanja, od 35 do 50 kvadratnih metrov, predvsem v središču mesta, so zaželena kot naložba za oddajanje v turistične namene. Za namen nakupa življenjskega prostora pa se proda največ dvo- do trisobnih stanovanj. Kar se tiče hiš, so najbolj iskane vrstne hiše. Ne prevelike, optimizirane, z majhnimi atriji, vrtovi in s 140 do 180 kvadratnimi metri stanovanjske površine.

To je v veliki meri odvisno od kupca, njegovega načina življenja in višine zneska, ki ga je pripravljen ali zmožen nameniti za nakup ali najem nepremičnine. Nekdo si želi staro meščansko stanovanje, v starem delu mesta, pozoren je na urejen prostor, visoke strope, velika okna in svetlobo v prostoru. Nekdo drug pa si želi nepremičnine, ki je blizu obvoznice, kar je praktično, in tak bo verjetno kupil ali najel stanovanje v blokovskem naselju. Ali bo staro ali novo, pa je, kot sem omenil, odvisno od zneska, ki ga ima nekdo na voljo za nakup ali najem.

Poleg lokacije je pomembna tudi infrastruktura naselja, v katerem nepremičnina stoji. Če pogledamo Mostec, recimo, gre za naselje s približno nekaj sto stanovanji. Okolje je družinam prijazno, ponuja parkirne prostore, je blizu središča mesta, obkroženo z naravo. Vse to je pomembno, ko gre za to, ali bo nepremičnina zadržala ceno ali ne.

Kar se tiče naložbe, bi tistim, ki živijo v Ljubljani, nedvomno svetoval nakup nepremičnine blizu središča Ljubljane, saj je slovenska prestolnica deset mesecev na leto turistično izjemno zanimiva. Podobno bi tistim, ki živijo na Gorenjskem, svetoval nakup nepremičnine v Kranjski Gori, na Bledu ali v Bohinju, in tistim, ki živijo ob morju, nakup nepremičnine v njihovi okolici. Glede nakupa nepremičnin za življenje z družino pa se vsak odloči po svojih željah in pričakovanjih.

Primanjkuje novogradenj, a bo zelo kmalu na trgu kar nekaj novih. Preveč oziroma veliko pa je starejših stanovanj, ki enostavno stojijo in se z njimi nihče ne ukvarja, torej niso v obtoku.

Povpraševanje po najemu stanovanj se je povečalo, ponudba prav tako. Velik porast je predvsem v povpraševanju in ponudbi za turistične namene. A tudi povpraševanje po dolgoročnem najemu lokalnih najemnikov je zraslo.

Glavna prednost nakupa nepremičnine je nedvomno ta, da imate svoj prostor, ki ga lahko uredite, kot si želite.

Če niste prepričani, kakšno stanovanje si želite ali v katerem delu mesta bi živeli, potem je vsekakor bolje nepremičnino najeti. Enako velja, če se zaradi dela veliko selite.