Vladimira Fink Pavlin,

direktorica zlatarn Aura in Karat

Svojo prvo nepremičnino kot poslovni prostor za zlatarno smo kupili pred 30 leti. Takrat še ni bilo toliko nepremičninskih posrednikov in se je nepremičnine kupovalo neposredno od vlagateljev ali pa si zanje izvedel naključno. Ker je bil prostor majhen in v drugi vrsti, smo pred 15 leti kupili novega in se preselili v veliko večjega v glavni ulici v Novem mestu. S svojim prvim nepremičninskim poslom smo bili zelo zadovoljni, pozneje pa smo kupili še kar nekaj nepremičnin, nekatere od njih niso bile na najboljših lokacijah. Danes vem, da bi kupovala samo na dobrih lokacijah, recimo v Ljubljani, če bi kupovala poslovni prostor. Pri nakupu doma pa bi izbrala lokacijo v neposredni bližini narave. Pomembno se mi zdi, da je dom prostor, kjer se počutimo varno in sprejeto.

Zlata Zavašnik,

direktorica SENS

Dobro se spomnim, ko sem iskala svoj prvi poslovni prostor. Želela sem, da je primeren za pisarno in malo trgovinico, se pravi, da je v pritličju, ima več vhodov, da ima prostor za poslovne prostore in skladišče, pa da je blizu obvoznice in da lahko izložba trgovine gleda na ulico. Našla in kupila sem ga leta 2003 v ljubljanskih Črnučah. Čeprav sem mislila, da lokacija morda ni najprimernejša za trgovino z moškimi oblekami, je šla prodaja kar dobro in nakup nepremičnine se mi je kmalu poplačal. Moje odločitve so se izkazale za dobre. Zato sem tudi ob selitvi v poslovno stavbo Diamant v Ljubljani želela, da imamo poleg trgovine tudi prostor za pisarne. Tako smo spet vsi na enem mestu. To se je izkazalo za zelo dobro potezo, saj sem tako lahko ves čas v stiku s trgovino in kolektivom. Veliko pa prihranimo tudi pri logistiki in času.

Sabina Sobočan,

direktorica Varisa

Vsaka odločitev, ko greš v večjo naložbo, je težka. Moja prva naložba je bila v resnici poslovna naložba v nepremičnine, in sicer v objekt za proizvodnjo, vzorčenje in razvoj novega produkta lastnega razvoja. Konkretno to pomeni, da smo razširili proizvodne zmogljivosti ter naredili nove prostore za razvoj in proizvodnjo novega izdelka. Res je bila naložba velika in pogumna, vendar nam je omogočila nadaljnji razvoj in rast, zato bi danes, če bi se odločala, storila enako. Letos tako nadaljujem razširitev, pri čemer nadgrajujem izkušnje iz prve poslovne naložbe.

Toni Pugelj, direktor Cityparka

Prvo nepremičnino sem kupil, ko sem bil star 26 let, in to na kredit. Z njo sem zadovoljen, čeprav je bila zelo draga. Cene so bile takrat v obdobju pred krizo zaradi velikega povpraševanja višje. Če bi se danes odločal, bi kupil enako. Živimo v lepem okolju in z družino smo radi doma. Tudi moja dekleta, žena in hčerke, so zelo rada doma. Všeč nam je, ker imamo teraso in se lahko veliko igramo. Rad živim v Ljubljani, če pa bi razmišljal o dodatni nepremičnini, bi jo kupil v turističnem kraju, na morju, v hribih ali v naši prestolnici. ap