Britanska notranja ministrica Amber Rudd je danes po sestanku Cobre, izrednega posveta vlade, policije, varnostnih služb in vojske, na katerem so razpravljali o zastrupitvi še enega nekdanjega ruskega vohuna in njegove hčerke v Veliki Britaniji, dejala, da so izvedenci ugotovili, s katero snovjo sta bila zastrupljena. Policija je sinoči sporočila, da so preiskovalci prepričani, da gre za živčni plin.

Mark Rowley, poveljnik protiterorističnega oddelka policije, ki je zaradi »izjemnih okoliščin tega incidenta« prevzel vodenje preiskave, je dejal, da sta Sergej in Julija Skripal še vedno v kritičnem stanju. Dodal je, da je v bolnišnici v resnem stanju tudi policist, ki je prvi prišel v park blizu nakupovalnega središča v mestu Salisbury. Tja je prihitel zaradi klicev, da sta na klopi nezavestna moški in ženska. Incident preiskujejo kot poskus umora dveh oseb. Rowley je dejal, da ni dokazov o ogroženosti drugih ljudi, ni pa povedal, za kateri živčni plin naj bi šlo.

Živčni plini so zelo strupene kemične snovi, ki ustavijo človekov živčni sistem in onemogočijo telesne funkcije. V telo običajno pridejo skozi usta ali nos, lahko pa tudi skozi kožo ali oči. Najbolj znana sta VX in sarin. Sarin je tekočina brez barve, okusa in vonja. VX pa je eno najbolj smrtonosnih kemičnih orožij, kar so jih kdaj ustvarili. Poznavalci pravijo, da je že deset miligramov za človeka usodnih. Z njim so denimo na malezijskem letališču ubili polbrata severnokorejskega diktatorja Kim Jong Una.

Hladno-vroči britanski odzivi Medtem ko je notranja ministrica pozvala proti širjenju ugibanj in govoric in k ohranitvi treznih glav do konca preiskave, je zaletavi zunanji minister Boris Johnson že sprožil spor z Rusijo, ker zastrupitev Skripala in njegove hčerke tako močno spominja na zastrupitev in mučno smrt nekdanjega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka, ki so ga leta 2006 zastrupili z radioaktivnim polonijem. Johnson je dejal, da utegne Anglija bojkotirati svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji, če se bi izkazalo, da je Kremelj vpleten v zastrupitev Skripala. »Ne vemo, kaj natančno se je zgodilo, a če je tako slabo, kot kaže, gre za še en zločin v litaniji zločinov, ki jih lahko položimo na ruski prag,« je dejal minister, čigar besede so zelo hitro korigirali predstavniki njegovega ministrstva, rekoč, da je Johnson mislil na bojkot vladnih predstavnikov, ne pa angleške reprezentance. Očitno gre za še enega v vrsti spodrsljajev Johnsona, ki ga pred odstavitvijo rešuje samo vloga brexitskega kolovodje. Rusko zunanje ministrstvo je Johnsonov odziv razglasilo za »divji« in Veliko Britanijo obtožilo histerične in neupravičene rusofobije. Rusko veleposlaništvo v Londonu se je odzvalo z izjavo, da ni nobene resnice v trditvah o vpletenosti ruske obveščevalne službe.

Zbegani poznavalci V britanskih medijih se pojavljajo različne teorije o zastrupitvi 66-letnega nekdanjega polkovnika ruske vojaške obveščevalne službe in njegove hčere. Po eni so ju napadalci zastrupili na ulici z razpršilcem. Po drugi so strup skrivaj dodali pijači, ki sta jo spila v pubu, v katerem sta bila malo prej. Poznavalce vohunske scene pa najbolj bega vprašanje, zakaj bi se ruska varnostna služba FSB, če je res storilka, ravno zdaj odločila za to potezo. Skripal je bil od leta 2004 do 2010 v ruskem zaporu zaradi prodajanja informacij o ruskih vohunih po Evropi. Leta 2010 so ga Rusi s še tremi zahodnimi vohuni zamenjali za deset ruskih vohunov na zahodu. Če bi hotela, bi lahko FSB kadarkoli v zadnjih osmih letih »organizirala« prometno nesrečo ali kaj podobnega. Vsekakor pa je takšnih primerov bilo že veliko: na britanskem ozemlju je v sumljivih okoliščinah umrlo štirinajst ljudi, povezanih z rusko varnostno službo.