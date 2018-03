Morda koga vznemirja prikazovanje oglasov na spletnih portalih in družbenih omrežjih, a nam ni treba biti posebno pretkan uporabnik interneta, da bi prepoznali tako imenovane spam ali vsiljene oglase, ki v slovnično in oblikovno prikrajšanem slogu obljubljajo neverjetne lepotne preobrazbe, poceni spolnim storitvam naklonjene sosede, instantno modifikacijo mednožja ali razkritje skrivnosti lokalnih »milijarderjev«, kakršni lahko postanete tudi sami.

Morda vam zatrjujejo celo, da so, neverjetno, prav vas izžrebali za milijon evrov, ki jih lahko prevzamete z naslednjim klikom. Kdor na podobne potegavščine še nasede, se v najboljšem primeru namesto z milijoni sreča z vsebinsko nepovezano anketo ali kakšnimi grozljivimi posnetki redkih kožnih bolezni, v najslabšem pa z nadležnim računalniškim virusom. Včasih takšno vsiljeno vsebino prejmete v elektronski nabiralnik (shranjuje se pod nezaželeno pošto), še večkrat pa se prikazuje na različnih spletnih portalih in tam je postala tako običajna, da je morda niti ne opazite več.

Neverjetne najdbe s spleta

Takšne oglase je več let zbirala (in nanje nalašč tudi klikala) danes štiriindvajsetletna vizualna umetnica Teja Miholič, ki trenutno končuje študij fotografije na Visoki šoli za storitve v Ljubljani, razstavlja po domačih galerijah, sicer pa oblikuje digitalne podobe in se kot direktorica fotografije oziroma režiserka ukvarja še z mnogimi filmskimi projekti. »Že dolgo me navdušujejo dizajn, uporabljene besede in prevodi takšnih oglasov, ki so večinoma prevedeni z roboti, na fotografijah pa so občasno celo znane osebnosti, ki najbrž niso privolile v promocijo izdelkov za odstranjevanje brčic ali tablet za hujšanje,« pravi avtorica razstave, ki je ta mesec v sodelovanju s Kinom Šiška na ogled v galeriji Dobra vaga pod arkadami ljubljanske tržnice, obiskovalcem pa je na voljo tudi v tiskani obliki.

Med razstavljenimi »fascinantnimi artefakti interneta«, kot jih poimenuje, najdemo mnogo oglasov za povečanje prsi in moških spolnih organov, včasih z mejno pornografskimi fotografijami opremljene oglase z napisi, kot so »te spletne strani prostitutke ne marajo«, »odkrijte skrivnosti celjskih milijarderjev« (od tam prihaja Teja Miholič, tovrstni oglasi se namreč pogosto prilagodijo vaši lokaciji), »kako 62-letnik lahko zasluži direktorsko plačo«, ali pa čisto preprost, a skrb vzbujajoč napis »prej boš umrl«. Najzgovornejši od vseh je seveda tisti, po katerem je poimenovala razstavo, torej »fukaj lokalne kurbice«. »Takoj sem vedela, da je to pravi naslov za razstavo, tako jasno in izčiščeno sporočilo ima,« se nasmehne in dodaja, da so avtorji oglasa zato v resnici naredili dobro delo. Njen doslej najljubši oglas je sicer fotografija para, zazrtega v sončni zahod, z angleškim napisom: Poročen moški ugotovi, da je ljubica s facebooka v resnici njegova žena. »V tem oglasu v kratkem stavku pravzaprav izveš vso zgodbo, zdi se mi izjemen,« razlaga avtorica.