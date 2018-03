Potem ko je vodstvo evrolige Janakopulosa zaradi neprimernih komentarjev na račun navijačev Fenerbahčeja na instagramu nedavno kaznovalo s kar 12-mesečno prepovedjo vstopa na katero koli tekmo pod njenim okriljem (po njegovi pritožbi mu je kazen znižalo do 30. junija letos in plačilo 60.000 evrov), je bogati Grk v minulem krogu znova poskrbel za incident. Potem ko je njegov Panathinaikos v podaljšku izgubil vroči grški derbi z Olympiacosom (85:87), se je Dimitrios Janakopulos besedno spravil na Slovenca Damirja Javorja, enega od treh sodnikov na tej tekmi, ki naj bi po njegovem mnenju očitno sodil v korist Olympiacosa: »S svojim sojenjem si je zagotovo prislužil nastop na sklepnem turnirju, ker zvesto sledi navodilom vodstva evrolige.«

Velik korak proti sklepnemu turnirju je z zmago proti Realu v Madridu naredil Fenerbahče (86:83), ki se je Špancem maščeval za poraz v Carigradu (77:79), sočasno pa jim še dodatno otežil pot proti zadnjemu dejanju evrolige v Beogradu. Realu ni pomagala niti dobra predstava Luka Dončića (14 točk), ki jo je končal s statističnim indeksom 17, najvišjim v svoji ekipi. Slovenec tudi po 24 krogih še vedno ostaja igralec z najvišjim indeksom v evroligi (23,13), za njim sta Nando de Colo (CSKA, 20,58) in Aleksej Šved (Himki, 19,58).

Isti trije igralci so najboljši tudi med strelci: vodilni Šved dosega v povprečju 21,96 točke na tekmo, sledita pa mu Dončić (17,04) in De Colo (16,75). Dončić in soigralci bodo imeli enega odločilnih popravnih izpitov že jutri, ko gostijo ranjeni Panathinaikos, ki ima enako razmerje zmag in porazov (14:10). Realov trener Pablo Laso se zaveda pomembnosti tekme: »Če želimo ohraniti upanje na sklepni turnir, moramo nujno zmagati. Čaka nas težko delo, smo pod velikim pritiskom, toda verjamem, da smo sposobni premagati Grke.«

Evroliga, 25. krog, jutri ob 18. uri: Himki – Milano, ob 18.30: Anadolu Efes – Maccabi, ob 20.30: Valencia – Baskonia, ob 21. uri: Real Madrid – Panathinaikos, v petek ob 18. uri: CSKA – Unicaja, ob 19. uri: Žalgiris – Fenerbahče, ob 20. uri: Olympiacos – Brose Bamberg, ob 21. uri: Barcelona – Crvena zvezda.