Jelena Karleuša na volitvah

V Srbiji so se v nedeljo odvile lokalne volitve in jezile celo pevko Jeleno Karleušo. Ta se na družbenih omrežjih običajno razburja, ko ji svetovne zvezdnice kradejo ideje za modne oprave, ali pa se prepira z lokalnimi glasbenimi kolegicami, a tokrat je opozarjala na korupcijo, podkupovanje in cenzuro vlade, na instagramu pa objavila še fotografijo med oddajanjem volilnega lističa. Volilna udeležba je bila kljub njenim pozivom k spremembam nizka, zmagala pa je vladajoča stranka.

Sneg v Ljudskem vrtu plužil Milec

Mariborski nogometaš Martin Milec je nedavno priznal, da nogometaši to sezono pred tekmami veliko razmišljajo o vremenu, ki ni naklonjeno tekanju po travnatih površinah. Pred nekaj dnevi pa so na uradnem profilu NK Maribor na instagramu objavili fotografijo, na kateri je videti, da nastalo snežno situacijo pred tekmo z velenjskim Rudarjem s plugom rešuje kar Milec sam. Fotografijo so objavili pod narečno oznako »Vedno na puno«.

Razprava o vojski, a najprej selfi

Poslanka SDS Anja Žibert je ena od mnogih uporabnikov družbenih omrežij, ki radi objavljajo avtoportrete oziroma selfije, pri tem pa je najrazličnejše okoliščine, bolj ali manj primerne, ne ovirajo. Selfije objavlja, ko se sprehaja s psom in ko so maškare, a tudi, ko je na parlamentarnem zasedanju v Belorusiji. Nazadnje je avtoportret objavila v začetku tega tedna, tokrat iz svoje pisarne, kot je zapisala, tik preden so v državnem zboru pričeli debatirati o vlogi Slovenske vojske.

Jerca Legan Cvikl s snegom nima težav

Soproga pravnika in evropskega funkcionarja Milana M. Cvikla je objavila fotografijo s smučanja na enem od italijanskih smučišč v okolici Livigna, ki leži tik ob meji s Švico. Gre za smučišče, znano po svoji sončni legi, česar se je sodeč po fotografiji dovolj naužila tudi Jerca Legan Cvikl in posnetek poimenovala »gospa zima«, dodala pa je tudi simbole za metulje, ki jih sicer najdemo na potisku njene smučarske jakne.

Mrs. Winter❄️🎿🗻🦋🎷☃️💝😎🎉🌟 A post shared by Jerca Legan Cvikl (@jercalegancvikl) on Feb 22, 2018 at 2:14pm PST

Karl Erjavec teden začel pri Brigiti Šuler

Zunanji minister ve, da ljudje ob ponedeljkih na družbenih omrežjih potrebujejo predvsem motivacijo za premagovanje novih izzivov tedna. Tako je v ponedeljek na instagramu objavil svojo fotografijo z iztegnjenim palcem in nam zaželel uspešen začetek tedna. V komentarjih se je oglasil poslanec DeSUS Ivan Hršak in omenil, da sta ga s Karlom »več kot odlično začela v Litiji«. Obiskala sta namreč litijsko glasbeno šolo in tam zaposleno pevko zabavne glasbe Brigito Šuler, kar je Hršak zabeležil na svojem profilu na instagramu.

Rad ima paradižnikovo juho, a ni komunist

Samostojni poslanec Andrej Čuš na instagramu rad objavi in pohvali obroke, ki mu jih pripravi zaročenka. Včasih so to špageti z mocarelo, včasih ajdova kaša z gobami in piščancem, izjemoma celo kakšna torta. Tokrat mu je skuhala paradižnikovo juho, ki jo ima Čuš sicer rad, a to ne pomeni, kot poudarja v komentarju, da je komunist. Paradižnikova juha je največkrat rdeča, to pa je barva komunizma, je imel najbrž v mislih Čuš, a šale zaradi rjavega odtenka dotične juhe nismo takoj doumeli.