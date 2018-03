Današnje zaslišanje prič je potekalo izven glavne obravnave, saj enega izmed porotnikov tričlanskega sodnega senata ni bilo na sodišče. Najprej sta bili zaslišani priči, ki bi lahko pojasnili, kako deluje nadzorna kamera, iz katerih so policisti dobili posnetek dogajanja 17. aprila v središču Tržiča.

Slaba kakovost posnetka

Ker je posnetek večkrat prekinjen in določeni kadri manjkajo, obramba meni, da bi bilo to lahko posledica obdelave posnetka. Zato je bil danes zaslišan informatik Dominik Gruškovnjak, ki je pojasnil, da sam snemalnik slabo deluje in zato ni mogoče zagotavljati kakovosti posnetka. Redno se namreč dogaja, da na posnetkih manjkajo določene slike.

Po njegovih informacijah naprava slabo deluje že nekaj let, sam pa je za snemalnik, ki je last občine, začel skrbeti šele lani. V času dogodka je za snemalnik skrbel Jure Zadnikar, ki je prav tako povedal, da je kakovost posnetka slaba zaradi slabega snemalnika. Ob tem je zagotovil, da posnetka ni obdeloval in ga je le posnel na zunanji medij ter predal policistom.

Krupljanin pa je v njegovo verodostojnost podvomil, saj je Zadnikar v preteklosti delal kot policist, prav tako je bil policist njegov oče, ki je bil v času konkretnega dogodka direktor tržiške občinske uprave. Kot je izpostavil Krupljanin, to kaže na povezanost vseh, kar zbuja dvom tudi v pristnost posnetka.