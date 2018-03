Robotskega volka, ki ga imenujejo tudi Super Monster Wolf (Super pošastni volk), so zasnovali za zaščito kmetij in kmetijskih pridelkov, predvsem polja riža in kostanjev, ki jih merjasci najraje napadajo. V poskusih se je izkazal za izredno uspešnega, zato ga bodo z naslednjim mesecem začeli množično proizvajati.

Robotski volk je dolg 65 centimetrov, visok je 50 centimetrov in prekrit z dlako, ki je videti kot prava. Obenem ima žareče rdeče oči, ki zasvetijo, ko zazna bližajočo se žival. V tem trenutku začne tudi rjoveti, kar naj bi prestrašilo neželene živali.

Proizvajalci pravijo, da robot uporablja baterije, ki se prek sončne energije same znova napolnijo, tako da ni strahu, da bi volk kar naenkrat prenehal delovati, ali da bi z njim imeli preveč skrbi. Obenem ima vrsto zvokov, ki jih zna proizvajati, tako da se živali nanje ne morejo navaditi.