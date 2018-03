Kot je dejal na novinarski konferenci, morata EU in Velika Britanija nadaljevati sodelovanje na področjih obrambe, zunanjih zadev, terorizma in mednarodnega kriminala. Veliko Britanijo je tudi povabil, naj še naprej sodeluje v evropskih programih glede raziskav, izobraževanja in kulture.

Želijo ostati prijatelji »EU noče zgraditi zidu med seboj in Veliko Britanijo, potem ko bo ta zapustila povezavo,« je poudaril Tusk. »Nasprotno, Velika Britanija bo naša najbližja soseda in želimo ostati prijatelji in partnerji,« je dejal. Je pa poudaril, da prihodnji dogovor ne bo »brez trenj«, kar si želijo v Londonu. Tusk je tudi znova zavrnil možnost, da bi Velika Britanija v prihodnjih odnosih z unijo glede notranjega trga obdržala le tisto, kar ji ustreza. Po njegovih besedah bo EU sprejela le uravnotežen izid pogajanj. Kot je poudaril, Velika Britanija ne more imeti enakih pravic kot Norveška z enakimi obveznostmi kot Kanada.