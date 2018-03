Na Japonskem namreč zelo radi pijejo Chu Hi, gazirano pijačo v pločevinki, ki jo »začinijo« z lokalnim alkoholom soču (shochu), ki vsebuje med tri in osem odstotkov alkohola. Mednarodna korporacija pa si sedaj želi vstopiti tudi na to tržišče. Na Japonskem pijačo oglašujejo kot alternativo pivu, priljubljena pa je zlasti med ženskami, poroča BBC.

Vsi večji japonski proizvajalci pijače imajo v svoji ponudbi določeno različico te pijače, iz leta v leto pa preizkušajo nove okuse. Med najbolj priljubljenimi so s priokusom citrusov, na primer limone ali grenivke, obstajajo pa tudi z okusom jabolka, grozdja in breskve.

Coca-Cola je zadnja leta eksperimentirala z različnimi vrstami pijač, ne zgolj gaziranimi, s katerimi je sicer zaslovela in se trdno zasidrala kot vodilna svetovna korporacija. Mlajši potrošniki so namreč usmerjeni v bolj zdravo življenje in raje pijejo ledene čaje in vodo, zaradi česar so se v podjetju lotili tudi proizvodnje teh.