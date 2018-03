Znanstveniki so prvič preverjali povezavo med priporočljivim številom cepljenj otrok v prvih dveh letih življenja, ki obsega do 16 cepljenj, ter stopnjo okužb in bolezni, ki z njim sicer niso povezane. Rezultate so objavili v dnevniku American Medical Association.

Raziskovalci so naključni vzorec 193 otrok, ki so zbolelih za virusno ali bakterijsko boleznijo, primerjali s kontrolno skupino 751 zdravih otrok. Pri tem so upoštevali izpostavljenost antigenu oziroma proteinu ali drugi vsebini cepiva, ki povzroči odziv imunskega sistema. Pri tem so prišli do zaključka, da otrok v dveh letih po cepljenju ni podvržen večjemu številu obolenj za drugimi boleznimi.

Znanstveniki upajo, da bodo rezultati raziskave staršem dali potrdilo o varnosti priporočljivih cepljenj.

Nekatere starše namreč skrbi, da bi večje število cepljenj v zgodnjem otroštvu lahko oslabilo otrokov imunski sistem, je pojasnil eden izmed avtorjev študije Jason Glanz z Inštituta za zdravstvene preiskave Keiser Permanente v ameriški zvezni državi Kolorado.