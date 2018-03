Kriminalisti so v torek aretirali stečajnega upravitelja Tomaža Kosa v povezavi z sumi kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ter jemanja in dajanja podkupnine, je danes poročal POP TV. Osumljenih je šest oseb, med katerimi so jih pet v torek pridržali, dve osebi pa sta bili danes še vedno v priporu. Eden od teh dveh je po neuradnih podatkih Kos, ki je bil danes nedosegljiv.

Na okrožnem sodišču so za STA povedali, da je preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča je za stečajnega upravitelja družbe MKT Print Tomaža Kosa in še za enega osumljenca odredil sodno pridržanje, ki bo trajalo največ 48 ur. Vmes bosta oba zaslišana, nato pa bo odločeno glede morebitne odreditve pripora.