Slovenski policisti niso opazili ničesar nenavadnega in so vozilo spustili čez mejo. Njihovi hrvaški kolegi na mejnem prehodu Macelj pa so očitno nekaj posumili. To je opazil tudi 54-letni voznik črnega mercedesa z nizozemskimi registrskimi tablicami, ki je skupaj z deset let mlajšim sopotnikom skušal stopiti v Hrvaško. Namesto da bi ustavil avto in dopustil pregled vozila, je dal v vzvratno prestavo in pritisnil na plin. Njegov beg se je končal uro pozneje, po več kot 50 kilometrih divjanja po slovenskem ozemlju.

Potem ko je voznik mercedesa zbežal hrvaškim mejnim organom, je ustavil na slovenskem mejnem prehodu v Gruškovju. Policist mu je tam ukazal, da mora obrniti in dokončati postopek pri Hrvatih, kjer je prej pustil osebne dokumente. Navodila ni upošteval in je zapeljal mimo njega. Na avtocesti proti Mariboru ga je začelo zasledovati policijsko vozilo, vendar mu ga ni uspelo prisiliti k ustavitvi.