Interpol in Ecpat s sedežem v tajski prestolnici Bangkok, sta analizirala vsebine fotografij in videoposnetkov, ki jih Interpol hrani v svoji mednarodni bazi podatkov spolnih zlorab otrok. Njegovi preiskovalci so doslej identificirali skoraj 47 odstotkov teh žrtev, kar je več kot 12.000 otrok. Še vedno pa ne pozna identitete več kot polovice otrok, med katerimi je tudi veliko dojenčkov in malčkov.

Na fotografijah in videoposnetkih z neidentificiranimi žrtvami je skoraj 65 odstotkov deklic in dobrih 31 odstotkov dečkov, oba spola pa sta bila skupaj zlorabljena v štirih odstotkih teh primerov, piše v poročilu.

»Rezultati te raziskave so zelo pomembni in zahtevajo nadaljnjo študijo. Doslej smo namreč predvidevali, da so zlorabam podvržene predvsem deklice in starejši otroci, nova študija pa je pokazala, da je med zlorabljenimi veliko več dečkov, kot smo pričakovali,« so povedali predstavniki organizacij.