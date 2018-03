Predsednik SDS Janša, ki je bil v okviru obravnave edini zaslišan, je danes predstavil svoje videnje, zakaj je stranki s procesom Patria nastala škoda. Po njegovi oceni do procesa sploh ne bi smelo priti in tudi ne bi prišlo, če bi tožilci in sodniki ravnali zakonito.

Spomnil je, da je ustavno sodišče v sodbi, s katero je razveljavilo vse tri sodbe v sicer pozneje zastaranem procesu Patria, »nedvoumno ugotovilo«, da so mu v procesu sodili za »kaznivo dejanje, ki ne obstaja in ga sploh ni bilo, da obtožni predlog ne bi smel biti vložen in da je prišlo do kršitve pravice do nepristranskega sojenja«, ker je o njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti na vrhovnem sodišču odločal Branko Masleša, ki je pred tem kot predsednik vrhovnega sodišča v javnem govoru kritiziral Janšo.

Pri opisu škode, ki naj bi SDS nastala z nezakonitimi ravnanji sodnikov in tožilcev, je Janša navedel, da je imelo sojenje neposreden vpliv tako na volitve leta 2011 kot 2014, saj so se vsi dogodki, povezani s procesom, "sinhrono odvijali v času, ko se je pripravljala volilna kampanja in same volitve". Kot primer je navedel, da je bil na prestajanje zaporne kazni pozvan tik pred volitvami leta 2014. »Če se pogleda časovnico dogodkov, je nemogoče zavrniti očitke, da je šlo za političen proces,« je dejal.