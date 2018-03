Nenadno sporočilo o koncu kariere odličnega 27-letnega alžirskega vezista je poželo velikanski odziv, uporabniki družbenega omrežja so ga namreč v deseti urah po objavi delili in komentirali že približno 10.000-krat. Odzivi so se gibali na meji med razočaranjem in začudenjem. Mnogi so se upravičeno spraševali, ali ni morda vse skupaj potegavščina, saj vse do poznih dopoldanskih ur ni bilo uradnega odziva igralca ali kluba.

Preostanek sporočila, ki je bilo posledica vdora v profil igralca, se je sicer glasil takole: »Ker se moja nogometna pot zaključuje, se želim zahvaliti za prijaznost in podporo, ki sta mi bila izkazana v tem neverjetnem mestu in ki bo za vedno v mojem srcu.« Navijači so nedolgo tega slavili svojo številko devet, ko je v 97. minuti sobotnega premierligaškega obračuna z Bournemouthom s fantastičnim prostim strelom postavil končnih 1:1. Privrženci lisjakov se torej lahko nadejajo še več takšnih trenutkov.