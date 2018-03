»Ti priseljenci so popolnoma spremenili podobo mesta. Tukaj so ceste postale vidno bolj umazane, okolica je revnejša in kriminal je v porastu,« na posnetku zatrjuje Lazar. Dodaja, da se bo to zgodilo tudi z madžarskimi mesti, če bo na parlamentarnih volitvah 8. aprila na Madžarskem slavila opozicija in »migrantom dovolila prihod v deželo«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lazar, ki velja za desno roko madžarskega premierja, je na videoposnetku v enem od neimenovanih dunajskih predelov, kjer naj bi živelo veliko priseljencev. V nasprotju z Lazarjevimi besedami ni videti, da bi bila območja za pešce, ki jih prikazuje na posnetku, umazana ali neurejena.

»Beli, krščanski Avstrijci so se od tukaj odselili in priseljenci so prevzeli nadzor na tem delom mesta,« v videoposnetku še zatrjuje Lazar, ki svojih navedb ne podkrepi z dodatnimi dokazi.

Madžarski premier Orban svojo predvolilno kampanjo za skorajšnje volitve gradi izključno na do tujcev sovražni retoriki. V državi je sicer zelo malo beguncev ali prosilcev za azil. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid Raad al Husein je v torek Orbana označil za rasista. Dodal je, da je Orban s svojimi ksenofobnimi izjavami izgubil vsak občutek za dostojnost.