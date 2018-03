Zelenjavni pireji so lahko popolnoma neužitni ali pa popolnoma slastni. Težko si predstavljate, da lahko gomolj zelene spremenite v nekaj dobrega, kajne? Sploh s tako malo dodatnimi sestavinami. A se da! Ko boste ta pire poskusili, vas bo presenetil, navdušil in na vašem jedilniku se bo znašel pogosto.

Priprava je izredno enostavna, kocke gomolja le skuhate v mledu, večino mleka odlijete, dodate maslo, sol in muškatni orešček in odličen pire je na voljo.

Pire lahko postrežete z jagnječjimi kotleti, bolonjsko omako, piščancem v masala omaki, pečeno skušo, govejim golažem in čuftami v omaki. Skratka, s čimer koli!

Pripravite ga takrat, ko vam testenine, kruh, riž itd. ne pašejo. Ko si zaželite fantastičen, a lažji, bom zdrav in manj ogljikovo-hidraten obrok. In še najboljša novica – zaradi teksture in čudovitega okusa se vam bo zdelo, kot da jeste pravi pire krompir!

Najtežji del priprave tega recepta je gomolj zelene narezati na kocke, zato si v nadaljevanju preberite, kako gomolj enostavno, hitro in brez velikega truda narezati in pripraviti za uporabo.

Gomolj položite na desko. Z ostrim nožem odrežite konec ene strani gomolja. Nato gomolj obrnite in odrežite še drugi konec gomolja. Gomolj postavite na enega izmed odrezanih delov – gomolj mora biti lepo stabilen. Z nožem obrežite lupino okoli in okoli. Gomolj med rezanjem obračajte. Gomolj previdno prerežite na polovico. Sedaj morate imeti dve polovici. Polovico položite na desko – največja ploskev naj bo torej na deski. Polovici gomolja narežite na približno dvocentimetrske rezine. Posamezne rezine narežite na palčke, palčke pa na kockice. Enostavno!

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

RECEPT Sestavine za 2 osebi: • 1 srednje velik gomolj zelene • približno 0,5 l mleka • sol • 1 zelo majhen ščepec muškatnega oreščka • približno 50 g masla