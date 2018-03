Neuradno: Zaradi neplačanih plač in prispevkov ovaden gostinec Štorman

Kriminalisti Policijske uprave Celje so v dlje časa trajajoči in obsežni kriminalistični preiskavi uspešno preiskali več kršitev delovne zakonodaje. Odgovorno osebo podjetja so ovadili zaradi suma kršitev temeljnih pravic delavcev, ker med drugim v podjetju niso izplačevali plač in obračunavali obveznih socialnih prispevkov. Po neuradnih podatkih 24ur.com gre za znanega celjskega gostinca Zvoneta Štormana.