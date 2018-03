Ker medmrežje pridno spremlja našega mladega Petra Povprečneža, zagotovo ve, kaj ima rad (o tem pogosto gugla) in s čim se ukvarja, zato Petru priporoči instagramerja (da, to je poklic), ki kot po naključju povsem ustreza njegovim idealom in hrepenenjem. Poplava novodobnih gurujev na vseh področjih, naj bodo to zdrava prehrana, fitnes, potovanja, moda, ličenje…, priročno rešuje krizo identitete pri mladih. V vsaki objavi naših insta(ntnih) zvezd(n)ic se zdi vse tako popolno, spontano – pa vendar enkratno. Realnost žal ni tako intenzivna, fotografije so pogosto posnete v studiih ali na povsem nenaključnih lokacijah ter s filtri, ki prepustijo vse, razen resničnosti. Na slikah, ki imajo malo stika z vsakdanjim življenjem, pa se pojavljajo tudi povsem življenjski predmeti, ki so prav tam z razlogi.

Morda naš Peter nikoli ne bo NBA-zvezdnik, zagotovo pa mu bo bliže, če bo spil napitek, s katerim se njegov vzornik na fotografiji osvežuje. Prav tako Maja ni supermodel, kljub nakupu ličil vlogerke, ki ji sledi. Ana ni svetovna fotografska popotnica, čeprav ima enak pulover in fotoaparat kot njen priljubljeni travel bloger. Da ne omenjam Marka, ki nejeverno ugotavlja, da njegova bio hokaido kremna juha s chia semeni in goji jagodami (vse brez glutena in jajc) še zdaleč ni videti tako okusno kot na fotografiji veganskega odrešitelja, ki mu sledi na instagramu. Kuharski zanesenjak Marko je uporabil enako znamko začimb in druge robe v receptu kot njegov vzornik, toda neokusne juhe ne bo pojedel, za sliko in deljenje z njegovimi sledilci pa ni videti dovolj dobro.

Industrija, ki presega poldrugo milijardo dolarjev, odlično unovči sanje in sredstva mladega človeka, ki pozno v noč s prstom podrsava v neskončno globino omrežja ter išče… V digitalnem svetu, ki je »votel, okrog ga pa nič ni«, lahko išče marsikaj, našel pa bo le malo.