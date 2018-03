Biotehniški center Naklo je šola z več kot stoletno tradicijo na področju kmetijskih in živilskih programov. Gimnazija in tehniški programi so se uvedli šele zadnja leta, zato težko rečemo, da je naša šola izstrelila med zvezde veliko znanih obrazov, ki jih dandanes redno videvamo v medijskem okolju. Je pa kar nekaj takih, ki so uspeli v svoji stroki in se vsak dan ukvarjajo z vprašanji, ki nas bodo pestila v prihodnosti, medtem ko si jih mnogi od nas sploh še ne znamo zastaviti na pravi način.

Ena takih oseb je zagotovo dr. Karla Šturm. Leta 1981 je z odličnim uspehom zaključila program kmetijski tehnik ter se vpisala na biotehniško fakulteto, kjer se je odločila za študij agronomije. Danes, več kot trideset let kasneje, jo najdemo na dekanatu Biotehniške fakultete, kjer opravlja delo kot vodja službe za študijske zadeve, hkrati pa je tudi pomočnica tajnika.