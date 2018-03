Jeseniški hokejisti so v Podmežakli pričakovano povedli na uvodu v četrtfinale alpske lige. Olimpijo so ugnali s 4:3 in dosegli že sedmo zmago na osmi medsebojni tekmi v tej sezoni. Železarji so znova izkoristili padec zbranosti v ljubljanskih vrstah, kjer je z napakami prednjačil vratar Robert Kristan. Četrtfinalna serija na štiri zmage se bo jutri preselila v tivolsko dvorano.

Pri Olimpiji so dan pred tekmo samozavestno napovedali drugačen obraz kot na večini tekem z največjimi tekmeci v letošnji zimi, a se tivolskim hokejistom ni izšlo za podaljšek niti z okrepljenim igralskim kadrom in novim trenerjem Juretom Vnukom. Olimpija z igro ni razočarala, a je med tekmo vnovič prevečkrat zanihala, da bi že na četrtfinalni premieri presenetila močnejšo in bolj uigrano gorenjsko zasedbo. Ljubljančanom ni uspela niti taktika na štiri napade, saj so Jeseničani prevladovali v posesti in si pripravili nevarnejše akcije.

Gostje so s previdno igro v uvodni tretjini ohranjali konkurenčnost in še pred odhodom na odmor po protinapadu izničili jeseniško prednost, potem ko je Čimžar zadel ob številčni prednosti. Državni prvaki so dodali na plin v nadaljevanju, ko jim je delo olajšal kar ljubljanski vratar Kristan, ki je ploščico želel podati za vrata, a mu je ob pritisku finskega napadalca Piispanena pobegnila v mrežo. Olimpiji se je igra tako kot na prejšnjih derbijih začela podirati, nezanesljivi Kristan pa bi lahko spretneje posredoval tudi v akciji Tomaževiča, ko je zadetek prejel med nogama. Ko so Jesenice v valovih močneje pritisnile na ljubljanska vrata, je bila med tekmecema najbolj opazna razlika v kakovosti.

Jeseničani so odločilni korak k prvi četrtfinalni zmagi storili že po desetih sekundah zadnje tretjine, ko se je med strelce vpisal tudi Magovac in prednost povišal na neulovljivih 4:1. Ljubljančani se niso predali in so izkoristili ležeren pristop domačih, da je za trenutek celo zadišalo po izenačenju. Režiser skorajšnjega ljubljanskega povratka je bil Hebar, ki je po prihodu iz olimpijskega Pjongčanga najbolj razpoložen hokejist Olimpije. Gostje so v zadnji minuti in pol poskusili tudi brez vratarja, a se jim tvegana igra ni obrestovala.