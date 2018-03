Po desetletnem čakanju na obisk so naši letošnji obiskovalci (prejšnji obvezen obisk ni bil zaželen) med drugim podarili papežu tudi kopijo reliefa Marije Zavetnice s plaščem s Ptujske Gore. Zakaj ravno kipec Marije, se boste vprašali. Slovenci smo, po mnenju cerkvene hierarhije, Marijin narod. Pomislite samo, koliko imamo cerkva, posvečenih Mariji. Pri vsaki od teh cerkva so imenu Marija dodali še kakšen atribut, da se razlikuje od preostalih. Ptujska je pač Zavetnica s plaščem.

Opisana zadeva je na splošno znana. Zakaj sem se potem lotil tega članka? Zato ker je sedanji resnicoljubni papež v hudi nevarnosti, da bo zaveden. Ekipa izbranih sedanjih obiskovalcev ni ravno na tekočem o zadevah, ki zanimajo papeža. Stanje vere v državi? Katoliška vera v Sloveniji peša ravno zahvaljujoč škofom, ki so izpadli s seznama obiskovalcev (Stres, Kramberger, Turnšek in pomotoma Uran). Samo ti lahko podajo verodostojno poročilo na to temo. Kaj pa ekonomsko stanje škofij? Kdo mu bo razložil 800-milijonsko finančno luknjo mariborske nadškofije, če ne nadškof Turnšek? Kaj pa dvorec Betnava? V to sramoto so potunkali ekonoma mariborske nadškofije Mirka Krašovca, ki pa se zdaj čuti kot žrtev. Zadeva (sojenje) poteka pod parolo »eden za vse in nihče za njega«.

Kaj pa tisoče naivnih in naplahtanih varčevalcev cerkvene banke? Ali bo resnicoljubni Frančišek sploh izvedel za njih? Mogoče pa so se odstavljeni škofi držali parole: »Bolj si reven, bolj potrebuješ Karitas, bolj si pobožen.« Upokojeni koprski škof Metod Pirih, ki je že petič prakticiral Ad limino, bo vedel bolj malo povedati o teh goljufijah, da zlorab otrok niti ne omenjam. Za spravo med Slovenci se je potrudil kardinal Rode, saj je prisotnim škofom daroval spravno mašo. Duhovniki darujejo mašo, verniki pa darujejo v puščico.

Zlobni jeziki zatrjujejo, da je bila to hujskaška maša, ki poglablja spor med Slovenci. S tem natolcevanjem se kardinal ne bi strinjal, kajti on natančno ve, kdo so zločinci, kdo pa bogaboječi, in od tega prepričanja ne odstopa.

Menim, da se je kriterij izbire sedanjih obiskovalcev Ad limine izjalovil. Niso upoštevali navodila »pravi človek na pravem mestu«. Bojim se, da bo papež o naših cerkvenih zadevah ostal neveden.

Vseeno pa se mi dozdeva, da je papež Frančišek le nekaj vedel o tukajšnjih cerkvenih mahinacijah in je morda zato obglavil slovensko Katoliško cerkev z razrešitvijo dolžnosti četverice škofov. Zdaj bi verjetno rad slišal, ali so se le pokesali in sanirali škodo.

Ali se iz svojega otroštva še spomnite zgodbice, kako je vitez večglavemu zmaju odsekal eno glavo, nato sta na tem mestu zrasli dve novi? Če ne, jo preberite znova. Je zelo poučna.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani