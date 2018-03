Medtem ko se zdi, da projekt gradnje drugega tira Divača–Koper zaradi odločanja o zakonitosti referenduma stagnira, so na ministrstvu za infrastrukturo pokazali, kako dejavnosti glede projekta tečejo naprej. V ospredju je zlasti reševanje evropskega denarja, ki je namenjen za pripravljalna dela. Projektno podjetje 2TDK namreč zaradi sodnih postopkov in neuveljavitve zakona o drugem tiru ne more črpati evropskih sredstev, na ministrstvu pa iščejo način, kako bi črpanje sredstev omogočili tudi brez zakona.

Slovenija je evropski komisiji predlagala aneks k pogodbi o financiranju, s katerim bi pravico do porabe sredstev prenesli na direkcijo za infrastrukturo in na ministrstvo za infrastrukturo. »Na tak način bi sledili časovnici. Pripravljalna dela so na kritični točki,« je ob tem opozoril državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben. Javna obravnava v presoji zakonitosti referenduma o drugem tiru bo na vrhovnem sodišču sicer potekala prihodnji teden v sredo.

Na ministrstvu se z evropsko komisijo pogajajo tudi v zvezi s črpanjem 109 milijonov evrov iz tako imenovanega blending razpisa. Po Lebnovih besedah so pri tem trenutno v fazi usklajevanja pogodbe o financiranju. Komisiji so pri tem predlagali, da bi v delu, ki govori o tem, da bi finančni vložek zagotovili Slovenija in Madžarska, namesto tega zapisali »Slovenija in druga evropska država«. S tem bi črpanje evropskih sredstev omogočili tudi v primeru, da Madžarska od projekta odstopi. »Vemo, da je madžarska stran slabe volje zaradi političnega in medijskega pritiska. Mi kot odgovorni projektni vodja se moramo prilagajati nastali situaciji in narediti vse, da evropskih nepovratnih sredstev ne bomo ogrozili,« je poudaril Leben.

Na ministrstvu sicer nadaljujejo potrebne dejavnosti v zvezi s sodelovanjem z Madžarsko, strateškim partnerjem pri projektu drugega tira. Madžarski strani so tako že posredovali predlog terminov za šest krogov pogajanj. Odgovore po Lebnovih besedah pričakujejo kmalu. »Računamo, da bi lahko maja pripravili poročilo o poteku pogajanj za vlado. Upam tudi, da bi lahko še v tem mandatu vsaj parafirali meddržavni sporazum,« je bil optimističen.

Ponovni poziv za civilne nadzornike projekta Za neprijetno presenečenje na ministrstvu za infrastrukturo pa je poskrbel slab odziv na poziv za javni nadzor nad projektom drugega tira, ki je bil objavljen v začetku letošnjega leta. »V teku sprejemanja zakona in tudi v sami referendumski kampanji je bilo veliko komentarjev, da je projekt treba nadzirati in da je veliko kandidatov, ki bi bili radi zraven. Tega na koncu ni bilo, bile so samo tri popolne prijave,« je bil razočaran Leben. Javni poziv bodo zato ponovili, pri tem pa nekoliko spremenili kriterije. Izločili bodo kriterij, da mora biti predlagani kandidat član društva ali druge organizacije civilne družbe, ki pri projektu drugega tira že dela, strokovni kriteriji pa bodo ostali, je pojasnil Leben. Dodal je še, da bi svet za civilni nadzor lahko zaživel aprila.