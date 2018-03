Podjetje Ekosistemi, ki se v Zalogu pri Novem mestu ukvarja z zbiranjem in predelavo nenevarnih odpadkov, naj bi včeraj vložilo tožbo na upravno sodišče zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za predelavo odpadkov. Agencija RS za okolje je podjetju 28. oktobra lani odvzela dovoljenje zaradi neupoštevanja inšpekcijske odločbe. Podjetje se je pritožilo, ministrstvo za okolje je pritožbo zavrnilo, od 5. februarja so tako Ekosistemi brez omenjenega dovoljenja. »Vložitev tožbe na upravno sodišče ne zadrži odvzema OVD, razen če sodišče z začasno odredbo odloči drugače,« so nam pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

»Inšpekcijske zahteve ni bilo mogoče izvršiti zaradi požara« Okoljski inšpektor je lani poleti ugotovil, da podjetje v Zalogu več kot polovico nenevarnih odpadkov skladišči na neutrjeni in nepokriti površini. 18. julija lani (dva dni pred uničujočim požarom) je izdal odločbo, s katero je Ekosistemom naložil odpravo nepravilnosti do 20. avgusta. Septembra je ob ponovnem inšpekcijskem pregledu ugotovil, da podjetje ni izvršilo inšpekcijske odločbe. Kot so nato pojasnjevali v Ekosistemih, so večji del odpadkov primerno skladiščili. Ker pa se je nato zgodil katastrofalni požar, ki je po besedah vodstva uničil tudi dobršen del pokritih površin, inšpekcijske zahteve po njihovih besedah ni bilo mogoče izvršiti. Družba Ekosistemi je sicer po požaru s pogorišča odpeljala sto ton odpadkov kot trdega goriva in odstranila 500 ton lesnih odpadkov. Toda sanacija ne poteka v skladu s prvotnim načrtom, po katerem bi morala biti končana že do konca lanskega leta. Glavni razlog je po besedah ministrstva za okolje prav v tem, da nobeno odlagališče ni bilo pripravljeno sprejeti ožganih odpadkov. »Po pridobitvi nove ocene odpadkov se je izkazalo, da ti odpadki niso primerni za odlaganje, ampak jih je treba obdelati, da bodo primerni za sežig,« dodajajo na ministrstvu.