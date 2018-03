Dodal je, da mora odločitev o izrednih razmerah objaviti predsednik v uradnem listu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Z razglasitvijo izrednih razmer bodo varnostne sile dobile dodatna pooblastila za aretacijo vpletenih v nasilje. Prav tako naj bi z izrednimi razmerami preprečili izbruh še večjega nasilja.

Nasilje se je začelo, ko je skupina mladih muslimanov v bližini prestolnice Kolombo napadla šoferja tovornjaka, pripadnika skupnosti Sinhala, ki je bil vpleten v prometno nesrečo. Voznik je po napadu umrl. Od ponedeljka so sledili napadi na muslimanske trgovine, hiše in mošeje, ki so zahtevali najmanj eno smrtno žrtev. O razmerah na otoku danes razpravlja tudi šrilanški parlament. Izredne razmere so bile v Šrilanki v veljavi 28 let na vrhuncu spopadov med vladnimi silami in tamilskimi uporniki. Odpravili so jih leta 2011.