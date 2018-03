V noči s ponedeljka na torek je v Ljubljani zapadlo kar dvanajst centimetrov snega, za približno deset centimetrov se je odebelila tudi snežna odeja v Celju, Slovenj Gradcu in Kočevju. V višje ležečih krajih je ponekod zapadlo tudi do dvajset centimetrov snega, na Voglu imajo zdaj denimo tri metre debelo snežno odejo, na Kredarici je ta še meter višja. Sneg je težave povzročal predvsem na cestah, saj se je oprijemal cestišča. Številni tovornjaki so zdrsnili s ceste, promet je potekal počasi, zaradi prometnih nesreč so včeraj zjutraj nastajali zastoji na odsekih štajerske avtoc