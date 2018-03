Ameriški predsednik naj bi bil trenutno vreden 3,1 milijarde dolarjev. Forbes ocenjuje, da se je Trumpovo premoženje od lani zmanjšalo za 400 milijonov dolarjev. Bezos je skočil na prvo mesto zaradi 59-odstotne rasti vrednosti delnic Amazona v zadnjih 12 mesecih. Vlagatelji so bili dolga leta jezni nanj, ker je zapravljal denar za širitve in nove proizvode, sedaj pa je to pozabljeno.

Nanj je še vedno jezen Trump, ker je Bezos kupil časopis Washington post in uredništvu zagotovil denar ter pustil proste roke. Posledica tega pa je nenehna tekma z New York Timesom glede tega, kdo bo objavil bolj udarne novice, ki jezijo predsednika ZDA. Forbes ugiba, da je Trumpovo premoženje, ki ga sicer nihče nikoli ni mogel zares oceniti, ker skriva podatke, padlo zaradi padanja cen na newyorškem nepremičninskem trgu. Padlo naj bi tudi zaradi tožb, ki jih poravnava, čeprav trdi, da tega ne dela, kopičenja izgub njegovih golf klubov in drage predsedniške kampanje, v katero je moral vložiti nekaj svojih milijonov.