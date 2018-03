Italijanka Maria Teresa de Filippis je v petdesetih letih minulega stoletja prebila led in se zapisala kot prva ženska, ki je nastopila v formuli 1. Nato so se na dirkaških stezah preizkusile še njeni rojakinji Lella Lombardi in Giovanna Amati, Britanka Divina Galica in Južnoafričanka Desire Wilson, v minulih letih pa je imela status testne voznice tudi Britanka Susie Wolff, ki pa se ni preizkusila na dirkah za grand prix.