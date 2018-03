Lani konec leta smo zapisali, da je Slovenija država z največ blockchain podjetji na prebivalca v Evropi, in lahko sedaj v novem letu zapišemo, da je Slovenija prva, ki je zgradila most med najstarejšo ter najplemenitejšo znanostjo, medicino, najnaprednejšo tehnologijo, blockchainom, najdragocenejšo vrednoto človeštva, zdravjem ter vsakdanjim življenjem človeka. Nekaj, kar se je še včeraj zdelo popolnoma nedojemljivo za večino populacije, je danes tik pred vrati aplikativnosti v vsakdanjik vseh nas.

Številčna mednarodna ekipa za zaprtimi vrati pripravlja lansiranje produkta, za katerega si upamo reči, da bo do dobra spremenil pogled na to, kako lahko najsodobnejše tehnologije pomagajo gigantskim in neskončno zapletenim sistemom, da postanejo efektivni, prijazni uporabniku, varni in izboljšujejo kvaliteto življenja. Medicohealth bo to naredil v zdravstvu.

Pogovor smo nadaljevali v samem centru dogajanja, kjer so prisotni vsi člani ekipe in seveda tudi drugi soustanovitelj Marco Muhrer-Schwaiger, ki je zaupal, da je zanj največji izziv pokazati tako javnemu kot tudi zasebnemu zdravstvu, uradni, komplementarni, tradicionalni in ostalim obstoječim medicinam, da je mogoče ne glede na zakonske in regulativne razlike med posameznimi sistemi, državami ter politikami, zgraditi enoten kvaliteten sistem, s popolno varnostjo vseh občutljivih in zaupnih podatkov, visoko efektivnostjo in kvaliteto storitev, z večjo zasebnostjo vseh deležnikov kot je sedaj ter z manjšimi stroški in manj porabljenega časa, ki ne bo omogočal kvalitetnega zdravja in vseh z njim povezanih storitev le posameznikom ali določenim skupinam, ampak človeštvu globalno.

Izvedeli smo še, da je Medicohealth že prejel angelsko investicijo, da se za platformo, bolje rečeno sistem že zanima tako javni kot zasebni sektor iz najrazličnejših koncev sveta, da so zapletena testiranja za njimi in so pripravljeni na velik dogodek. Kdaj točno le ta bo, niso hoteli izdati. Slutiti je, da bo to še en veliki met slovenske ekipe v kripto svetu. Takšni ljudje, kot sta Milan in Marco s svojo ekipo, omogočajo celotni vrsti, da napreduje, se razvija in premika meje mogočega. Več na www.medicohealth.io.