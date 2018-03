Reorganizacija predvideva združitev sedanjih centrov za socialno delo (CSD) v 16 območnih CSD. Iz obstoječih 62 CSD pa bodo oblikovali 63 enot CSD. Do zdaj največji CSD Maribor se bo namreč preoblikoval v dve enoti, tako da ne bo le 62 enot centrov. Z novo organizacijsko strukturo bodo poenotili delovanje centrov in poenostavili upravne postopke, so zagotovili na ministrstvu. Centri na lokalni ravni pa bodo še naprej ostali osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je že imenovala delovne skupine za izvedbo reorganizacije, sestavljajo pa jih direktorji CSD, je povedala v današnji izjavi za medije po srečanju z vodji delovnih skupin. Delovne skupine med drugim sodelujejo pri pripravi internih predpisov centrov in ureditvi delovnih pogojev. Trenutno so po ministričinih besedah v pripravi predpisi o ustanovitvi CSD, ki jih bo vlada predvidoma sprejela konec marca ali v začetku aprila. Hkrati bo vlada imenovala tudi v. d. direktorje, ki bodo delo začeli 1. julija.

Ministrstvo je vzpostavilo sodelovanje s predstavniki sindikatov, saj je po ministričinih besedah ključno, da so zaposleni prek svojih predstavnikov seznanjeni s pravicami, obveznostmi in svojim položajem po reorganizaciji. Ministrstvo je že večkrat poudarilo, da se ohranjajo vse zaposlitve, zaposleni pa bodo obdržali pravice in obveznosti kot pred reorganizacijo.

CSD bodo prvi z enotnim dokumentnim sistemom

Ministrstvo za javno upravo bo vzpostavilo enotni dokumentni sistem, CSD pa bodo prvi, ki ga bodo dobili. To se bo predvidoma zgodilo januarja prihodnje leto. Do takrat bodo v okviru svojih obstoječih dokumentnih sistemov izvedli manjše nadgradnje, ki bodo omogočile nemoteno poslovanje. Z uvedbo nove organizacijske strukture centrov bodo na ravni novoustanovljenega CSD organizirali skupno splošno službo, službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupno strokovno službo. Skupna splošna služba bo vključevala kadrovsko službo, računovodstvo in tehnično-administrativno službo. Z januarjem posameznikom za nadaljnje prejemanje letne pravice ne bo več treba oddajati vlog.

Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev bo vodila postopke o pravicah iz javnih sredstev, kot so otroški dodatek, znižanje plačila za programe vrtcev, državna štipendija, dodatna subvencija malice za učence in dijake in subvencija kosila za učence. Skupna strokovna služba pa bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam, in sicer interventno službo in krizne centre.

Enote CSD bodo delovale kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajale strokovne naloge, socialnovarstvene storitve, javna pooblastila in različne socialnovarstvene programe. V enotah bodo še naprej odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in v nekaterih primerih o otroškem dodatku.