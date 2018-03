Letalo An-26 je pristajalo v letalski bazi v Hmeimimu, medtem pa je po prvotnih ugotovitvah prišlo do tehnične napake, so pojasnili na obrambnem ministrstvu. Letalo, ki je bilo v času nesreče od pristajalne steze oddaljeno približno 500 metrov, ni zagorelo v zraku, so zapisali.

Natančnejše vzroke nesreče bo komisija obrambnega ministrstva še preiskala. Preiskavo pa je napovedal tudi posebni preiskovalni odbor, ki preiskuje večje nesreče. Odbor se bo osredotočil na morebitne kršitve varnostnih pravil. Iz odbora so sicer sporočili, da je bil današnji let načrtovan.

Na krovu je bilo 33 potnikov in šest članov posadke. V nesreči so vsi umrli, vsi pa so bili pripadniki ruske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem so poročali, da je bilo na krovu zgolj 32 ljudi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je svojcem žrtev ter tudi drugim vojakom izrazil »globoko sožalje« ob izgubi. O nesreči je po navedbah Kremlja Putin govoril z obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem.

Baza v Hmeimimu je glavna ruska baza za izvajanje napadov v podporo sirskemu režimu v boju proti upornikom in terorističnim skupinam. V Siriji je Rusija začela posredovati septembra 2015. Od tedaj je tam vključno z današnjimi žrtvami umrlo 84 ruskih vojakov.