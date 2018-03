Po odsluženju vojaškega roka je bil član skupine Faraoni in leta 1972 odšel v tujino s trebuhom za glasbenim kruhom. Vrnil se je leta 1996, ko je postal član skupine Halo in istega leta odpel uspešnico Anita ni nikoli… Ko je pred mesecem v koprski Bonifiki ob peti obletnici smrti Danila Kocjančiča stopil na oder, je pozdravil publiko, ji dal z orglicami intonacijo in pomahal v slovo, kot da odhaja z odra, ta pa je sama odpela Anito.

»Ja, to je bila ena od situacij, kjer sem šel na sigurno. Kadar nastopam, me ne pustijo z odra, če je ne odpojem. Pesem poznajo od otroškega vrtca do doma upokojencev.«

»Tudi veliko odraslih ne ve. Vsaj od začetka niso vedeli. Mama znane slovenske pevke z Obale je vprašala hčerko: 'Anika, pa kaj ima Tulio v mislih, ko poje Anita ni nikoli …?'«

»Danilo Kocjančič, Jadran Ogrin in Marjan Malikovič so že imeli skupino. Imenovali so se The Splendid stars. Imeli so bobnarja, ki so mu dali pogoj, da mora kupiti bobne. Delal je na tekočem traku v Tomosu in namesto bobnov si je raje kupil moped. To jih je razjezilo in odločili so se, da poiščejo človeka, ki bi bil pripravljen investirati v bobne. Moj bratranec je bil sošolec Danila in Marjana in je predlagal mene. Do takrat sem igral rog v glasbeni šoli in v Pihalnem orkestru Koper. Čeprav nisem takoj kupil bobnov, so me kot dobrega pevca sprejeli. Namesto bobnov sem imel prazno škatlo pralnega praška Dash, palčke pa sem sam mizarsko obdelal iz neke letve. Namesto na činele sem tolkel po stolu. Kmalu sem si pri pihalnem orkestru sposodil še en mali boben, za katerega sem naredil nožni pedal iz spiral starega električnega štedilnika. Spirale so bile nadomestilo za vzmet. Precej slabo nadomestilo, moram priznati. Tako smo vadili vse poletje.«

»Premalo so cenjeni starejši glasbeniki. Prevladuje mišljenje, kaj delajo ti starci na odru. Ne vabijo nas v televizijske oddaje. Drugje po svetu je drugače, že v soseščini. Pred nekaj leti je Croatia records izdala zbirko jugoslovanske rock in pop zgodovine, del katere je tudi dvojni album Kameleonov. Prodanih je bilo več kot 100.000 izvodov te kolekcije. V Sloveniji ni bilo posluha za kaj takega. Ljudje me sprašujejo, kje bi dobili pesem Anita, a je ni nikjer. Od pop pevcev se redno pojavlja le Jan Plestenjak. Vokalistke si poskušajo pomagati z golo kožo. Te imam tudi jaz precej, je pa res, da se ne zanašam nanjo. Verjamem, da to ne bi bilo najbolj uspešno.«