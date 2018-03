Kot so sporočili iz Spirita, bodo predvidoma konec marca ali v začetku aprila skupaj z družbo Hyundai Motor Manufacturing Czech v Sloveniji organizirali Dan slovenskih dobaviteljev, v sklopu katerega bodo potekale tudi predstavitve izbranih slovenskih podjetij in njihovih izdelkov pred vidnimi predstavniki in nabavniki avtomobilskega koncerna.

Ta želi razširiti svojo mrežo dobaviteljev v Sloveniji. Skladno s svojo nabavno politiko išče potencialne dobavitelje, ki lahko ponudijo visokokakovostne izdelke, imajo pomembnejše certifikate za avtomobilsko industrijo in so že globalni dobavitelj z lokalno proizvodnjo v Sloveniji ali izkušeni lokalni dobavitelj, katerega izdelke pod svojo blagovno znamko prodajajo druga podjetja.