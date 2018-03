Pogoji za začetek glavne obravnave niso bili izpolnjeni, ker so manjkali trije obdolženci, ki se niso odzvali na vabilo. Verdel-Kokolova je uvodni narok prestavila na 20. april, iz zadeve pa bo do takrat bržkone izločila Srba Radomirja Draška, ki je v domovini in ne namerava prostovoljno sesti na slovensko zatožno klop.

Kriminalna združba, v kateri naj bi bila glavna akterja Dejan Žnidarič in Tadej Savec, naj bi vodila dobičkonosno mednarodno spletno trgovino www.synthetiQ.org. Po prepričanju slovenskih in avstrijskih kriminalistov naj bi s preprodajo več kot pol tone sintetične droge sladoled (3-MMC) zaslužila najmanj 2,2 milijona evrov.

Tožilstvo nečedne posle, poleg preprodaje droge tudi s tem povezano pranje denarja, ob obeh glavnih protagonistih očita še Tihomirju Ruganiju in Kazimirju Velikemu, ki sta prav tako že od junija lani v priporu. Na zatožni klopi so se znašli še Matjaž Družovec, Radomir Draško, Jaka Vigele in Bojan Vukič, odgovornost pa tožilstvo pripisuje tudi družbama Solartek in Stildom.

Večina obdolženih je krivdo zavrnila že na predobravnavnem naroku, ko je tožilka Savcu v primeru priznanja ponudila 14, Žnidariču pa 12 let in pol zapora. Ruganiju je ponudila pet let zapora, Velikemu in Lukaču po 18 mesecev, Vigeleju pa 15 mesecev. Edini, ki se je že takrat odločil priznati očitke, je bil Veliki, a sodnica priznanja ni sprejela, saj je ocenila, da ni dovolj podprto z dokazi.

Sojenje zdaj vodi sodnica Vanja Verdel Kokol, ki je po 20. aprilu razpisala naroke za skoraj vsak teden do konca junija. Med drugim naj bi zaslišali tudi priče iz tujine, najverjetneje prek videokonference, prav tako naj bi svoje povedala tudi dva tajna uslužbenca.