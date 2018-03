Po skupnem srečanju s Tillersonom so ministri v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP izrazili zaskrbljenost nad rusko »hibridno« grožnjo Zahodu. »Temelji naših demokratičnih ustanov so pod udarom zaradi lažnih novic na družbenih omrežjih in vpliva denarja, zato je pomembno, da držimo skupaj,« je izjavil latvijski zunanji minister.

Pribaltske države nameravajo tovrstno sporočilo ponoviti tudi 3. aprila, ko bodo na vrh s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom prišli predsedniki vseh treh pribaltskih držav.

Rinkevics je še ocenil, da je omenjena grožnja »brez primere« po 30. in 40. letih minulega stoletja, ko so vse tri baltske države prišle najprej pod nadzor nacistične Nemčije, nato takratne Sovjetske zveze. Po razpadu Sovjetske zveze so se baltske države obrnile na Zahod ter obrnile hrbet Moskvi, ko so postale članice zveze Nato in Evropske unije, še poroča AFP.

Ruski predsednik Vladimir Putin ni nikoli skrival, da zaradi tega kuha zamero in ima nekdanje republike razpadle Sovjetske zveze še vedno za vplivno območje Moskve.