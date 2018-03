Stranka je lani avgusta prejela posojilo v višini 60 tisoč evrov s strani podjetja Nova obzorja, ki izdaja tednik Demokracija, decembra lani pa še posojilo v višini 450 tisoč evrov od Dijane Đuđić, ki ima bivališče prijavljeno v Prijedoru v Republiki Srpski. V Novih obzorjih ima SDS 44-odstotni lastniški delež (večina podjetja v posredni lasti Madžara Petra Schatza), vendar zakon strankam dovoli, da posojila prejmejo samo od bank, posojilnic in fizičnih oseb. Vendar zakona za posojila fizičnih oseb postavlja dovoljuje kredit v največjem znesku desetkratnika povprečne bruto plače letno. To je malo manj kot 16 tisoč evrov.

Računsko sodišče je stranko zaprosilo za dokumentacijo v zvezi z omenjenima kreditoma na podlagi medijskega poročanja. »Upoštevaje naravo obravnavanih poslovnih dogodkov, to je sklenitev posojilnih pogodb, lahko na podlagi pridobljenih dokazov ocenimo, da je dejansko stanje v zvezi s sklenitvijo navedenih posojilnih pogodb popolno ugotovljeno,« so sporočili danes. Za vsako od posojil je za stranko zagrožena kazen med 4.200 in 21 tisoč evrov, za odgovorno osebo med 450 in 900 evrov. Poleg tega je računsko sodišče obdolžilni predlog vložilo zoper Nova obzorja, podjetju grozi med 6 tisoč in 30 tisoč evrov globe, direktorju pa med 1.500 in 4.000 evrov. Predsednik SDS je Janez Janša, direktor Novih obzorji pa je bil januarja letos Mihael Hočevar, nato pa ga je zamenjal Miro Petek.

»Vse smo že večkrat in podrobno javno pojasnili,« so se danes odzvali v SDS. Napovedali so, da bodo kazen seveda plačali, če bo pravnomočno dosojen prekršek. »Pričakujemo pa seveda enako ravnanje Računskega sodišča in medijev do poslovanja drugih strank. Računsko sodišče in g. Vesela sprašujemo, kje so ukrepi zoper SD, ki sploh ni poravnala računov iz zadnjih volilnih kampanj,« so še zapisali. Za del posojila Dijane Đuđić, ki ga je ta že nakazala, v stranki trdijo, da je bil vrnjen, posojila Novih obzorij pa v SDS niso nikoli komentirali.