Raziskovalci so že objavili nekaj fotografij in videoposnetkov razbitin letalonosilke Lexington, ki je bila ena od prvih letalonosilk ZDA. Raziskovalci so poleg razbitin našli še zelo dobro ohranjenih 11 letal.

Letalonosilka USS Lexington in letalonosilka USS Yorktown sta bili vpleteni v bitko v Koralnem morju od 4. do 8. maja proti trem japonskim letalonosilkam. To je bila prva bitka, ki se je odvijala med letalonosilkami.

Letalonosilka Lexington je bila v bitki hudo poškodovano, zato jo je letalonosilka Yorktown ob koncu bitke namerno potopila.

V bitki v Koralnem morju je umrlo več kot 200 članov posadke letalonosilke Lexington, ki je sicer imela ljubkovalno ime Lady Lex. Večino članov posadke so pred potopitvijo rešile druge ameriške vojaške ladje. Ob potopitvi je bilo na Lady Lex 35 letal.

Raziskovalci pod vodstvom Allena so doslej odkrili razbitine številnih vojaških ladij, vključno z ladjo USS Indianapolis, križarko, ki je potonila v Filipinskem morju julija 1945, ko jo je zadel torpedo japonske podmornice.