Kot v interni okrožnici nemškega ministrstva za družino ocenjuje pooblaščenka Kristin Rose-Möhring, bi bilo treba besedo »Vaterland«, v slovenščino bi jo lahko prevedli kot »očetnjava«, v himni zamenjati z besedo »Heimat«, v prevodu »domovina«. Moti jo tudi del besedila »bratsko s srcem in roko«, ki bi ga zamenjala s »pogumno s srcem in roko«.

Obenem je pooblaščenka spomnila, da so v Avstriji v imenu enakopravnosti spolov že leta 2012 spremenili himno, in sicer so besedo »sinovi« v njej nadomestili s »sinovi in hčere«. V Kanadi so medtem prejšnji mesec napovedali morebitne spremembe himne v smeri spolne nevtralnosti, saj naj bi izraz »vsi tvoji sinovi« spremenili v »vsi mi«.