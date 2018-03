Policija je potrdila, da so Terryja Bryanta obtožili velike tatvine kipca z uradne slavnostne večerje po podelitvi oskarjev. 47-letnik lahko po plačilu 20.000 dolarjev kazni na začetek sojenja počaka na prostosti.

»Fran in Oskar sta znova združena in uživata v hamburgerju,« je vrnitev kipca igralki šaljivo opisal njen predstavnik. V kipec so med večerjo že vgravirali igralkino ime (da se ne bi slučajno razvedelo, kdo bo dobitnik katere od nagrad, imena gravirajo šele po slavnostni prireditvi).

Frances McDormand je prvega oskarja prejela že pred 21 leti in sicer za vlogo v filmu Fargo, tokrat pa je člane akademije navdušila z vlogo v Trije plakati pred mestom. »Poglejte naokoli, dame in gospodje, ker imamo zgodbe, ki bi jih povedali, in projekte, za katere potrebujemo sredstva. Ne pogovarjajte se z nami o njih nocoj na zabavi, povabite nas v svojo pisarno čez nekaj dni ali pa pridite v našo, kot vam bolj ustreza, pa vam bomo povedale več o njih,« pa je dejala v govoru ob sprejetju kipca in na noge spravila dvorano.