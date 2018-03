V soboto popoldne je domačin Govejka, vasice nad Spodnjo Idrijo, pred hišo ene od sokrajank naletel na tragičen prizor. Le dvajset metrov od praga hiše sta ležali trupli 50-letne sosede in njenega 80-letnega znanca. Glede na to, da sta bili trupli zmrznjeni in da ju je delno že prekrival sneg, policisti domnevajo, da sta v mrazu in snegu lahko umrla tudi že nekaj dni prej. Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica je najdbo trupel potrdil in povedal, da prve ugotovitve ne kažejo na to, da bi bila njuna smrt posledica kaznivega dejanja. Obdukcija, ki bo pojasnila pravi vzrok smrti, še traja.

»Drugih podrobnosti v tem trenutku širši javnosti še ne moremo podati, saj kriminalistična policija preverja dodatne okoliščine smrti obeh navedenih oseb,« dodatno pojasnjuje Božnik. Zdravnik Zdravstvenega doma Idrija, ki je v soboto prišel na ogled, je odredil sanitarno obdukcijo, ki jo trenutno opravljajo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Vse ostale aktivnosti pa vodi preiskovalni sodnik novogoriškega okrožnega sodišča.