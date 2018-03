Učinkovitejši od njega je bil le center Hassan Whiteside, k zmagi je prispeval 24 točk. Gostom ni pomagalo niti 31 točk Devina Bookerja. Na tekmi je Miami učinkovito izkoriščal izgubljene žoge nasprotnika, v osmih od skupaj devetih priložnosti je tako prišel do 19 točk, vključno s tremi zadetimi trojkami. Igralci Suns sicer niso bili slabi v napadu, metali so 48-odstotno iz igre, vendar v obrambi dopustili 51-odstotno učinkovitost domačih, ki so jih nadigrali tudi pri skoku z 51:39.

Miren večer za domače je nakazala tudi akcija Dragića minuto in 20 sekund pred koncem druge četrtine, ko se je po pol protinapadu in neoviranem vodenju žoge čez polovico obrambnega dela tekmecev sam znašel pod obročem in zlahka položil žogo v koš za vodstvo z 59:44. Miami je tako imel prepričljivo prednosti ob polčasu (61:48) in kasneje tudi pred zadnjo četrtino (93:80), v kateri je od članov začetne peterke igral le Luke Babbitt, sedem igralcev pa je doseglo dvomestno število točk.

Miami je s 34 zmagami trenutno na sedmem mestu vzhodne konference, isto število zmag imata tudi šestouvrščena Philadelphia, ki ima dve tekmi manj, in osmouvrščeni Milwaukee, slednjega je Miami prehitel, potem ko je ta z 89:92 izgubil v Indiani. Detroit na devetem mestu zaostaja že za pet zmag, tokrat je z 90:112 moral priznati premoč Clevelandu.

miami

V preostalih ponedeljkovih tekmah je Boston s 105:89 v gosteh ugnal Chicago, San Antonio je bil doma s 100:98 uspešnejši od Memphisa, Utah je doma s 94:80 premagal Orlando, Portland pa v gosteh s 108:13 Los Angeles Lakers.

Superzvezdnik Clevelanda LeBron James je zbral 31 točk ter po sedem podaj in skokov, Larry Nance Jr. pa je za svojo novo ekipo po prestopu v začetku februarja iz Los Angeles Lakers prvič zaigral v začetni peterki. Na položaju centra je zamenjal Tristana Thompsona, ki si v soboto proti Denverju zvil gleženj, in zbral 22 točk in 15 skokov.

Z Jamesom sta zadela prvi 20 točk na tekmi za Cleveland. Tekmeci so se ob polčasu še držali v igri s petimi točkami zaostanka (54:49), vendar je Cleveland tretjo četrtino nato dobil s 36:21. Od tega je 13 točk dosegel James v zgolj petih uvodnih minutah drugega polčasa. Za Detroit, ki je doživel deveti poraz na zadnjih 11 tekmah, je Blake Griffin nanizal 25 točk, osem skokov in pet podaj.

Zmago je Indiani zagotovil hrvaški reprezentant iz Mostarja Bojan Bogdanović, ki je izenačil rekord kariere v NBA z 29 točkami ter v zadnjih sekundah zadel odločilni koš po katerem so Bucks padli na osmo mesto na vzhodnem delu lige. V San Antoniu je pomemben dvoboj v boju za končnico odločil francoski veteran Tony Parker (23 točk), ki se še vedno ubada s poškodbo, Davis Bertans je dodal 17, nekdanji igralec ljubljanske Olimpije Danny Green pa 14 točk.